Укажи верные утверждения. 1) Лиса - можно проверить словом лист. 2) Гнездо - можно проверить словом гнезда. 3) Шапка - можно проверить словом шапочка. 4) Плод - можно проверить словом лодочка.

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Укажи верные утверждения. 1) Лиса - можно проверить словом лист. 2) Гнездо - можно проверить словом гнезда. 3) Шапка - можно проверить словом шапочка. 4) Плод - можно проверить словом лодочка.
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Гость:
Верные утверждения – 2, 3
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