Две шестых круга две трети круга
Математика
Две шестых круга две трети круга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/6=120 градусов угол, 2/3=240 градусов угол
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