Придумайте предложения, соответствующие схемам (знаки препинания опущены). 1)[ ____ ==== _._._. или _._._._] 2)[___ и ____ ===== и =====] 3)[___ то ===== то ======] 4)То [____ ======] то [_____ =====] 5)[_____ ==== и ====]...

Русский язык

Придумайте предложения, соответствующие схемам (знаки препинания опущены). 1)[ ____ ==== _._._. или _._._._] 2)[___ и ____ ===== и =====] 3)[___ то ===== то ======] 4)То [____ ======] то [_____ =====] 5)[_____ ==== и ====] а [______ =====]

Автор: Гость