Придумайте предложения, соответствующие схемам (знаки препинания опущены). 1)[ ____ ==== _._._. или _._._._] 2)[___ и ____ ===== и =====] 3)[___ то ===== то ======] 4)То [____ ======] то [_____ =====] 5)[_____ ==== и ====]...
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Придумайте предложения, соответствующие схемам (знаки препинания опущены). 1)[ ____ ==== _._._. или _._._._] 2)[___ и ____ ===== и =====] 3)[___ то ===== то ======] 4)То [____ ======] то [_____ =====] 5)[_____ ==== и ====] а [______ =====]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик ехал быстро и уверенно.Маша и Миша ныряли и купались.Ветер то усиливался, то успокаивался.То Миша заболел, то Маша уехала.Наташа учила и читала, а Паша бездельничал.
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