Придумайте сами или приведите в качестве примера решённую задачу,в которой наход??тся целое число по его части.Найдите число,если: 3/7 его равны 21; 0,7 его равны 420; 17% его равны 68.

Математика

Придумайте сами или приведите в качестве примера решённую задачу,в которой наход??тся целое число по его части.Найдите число,если: 3/7 его равны 21; 0,7 его равны 420; 17% его равны 68.

Автор: Гость