Придумайте сами или приведите в качестве примера решённую задачу,в которой наход??тся целое число по его части.Найдите число,если: 3/7 его равны 21; 0,7 его равны 420; 17% его равны 68.
Математика
Придумайте сами или приведите в качестве примера решённую задачу,в которой наход??тся целое число по его части.Найдите число,если: 3/7 его равны 21; 0,7 его равны 420; 17% его равны 68.
Ответ(ы):
Гость:
Задачка: турист прошел 32% от всего пути, до середины пути ему осталось 7,2 км. N1 7/7 -- x 3/7 -- 21 3=3/7x x= 3*7/3 x=21/3 x=7 N2 1 -- x 0,7 -- 420 420=0,7x x=600 N3 100% -- x 17% -- 68 680=17x x=40
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