Придумайте сами или приведите в качестве примера решённую задачу, в которой находится целое по его части. Найдите число, если: а) 3/7 его равны 21; б) 0,7 его равны 420; в) 17% его равны 68.
Математика
Придумайте сами или приведите в качестве примера решённую задачу, в которой находится целое по его части. Найдите число, если: а) 3/7 его равны 21; б) 0,7 его равны 420; в) 17% его равны 68.
Ответ(ы):
Гость:
21:38*7=49 420:0,7=600 68:178100=400
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