Придумайте сами или приведите в качестве примера решённую задачу, в которой находится целое по его части. Найдите число, если: а) 3/7 его равны 21; б) 0,7 его равны 420; в) 17% его равны 68.

Математика

Придумайте сами или приведите в качестве примера решённую задачу, в которой находится целое по его части. Найдите число, если: а) 3/7 его равны 21; б) 0,7 его равны 420; в) 17% его равны 68.

Автор: Гость