Придумайте сказочную историю

Гость: Гость:

Жил один муравей по имени карл. Он любил сидеть дома пока другие работают. Однажды когда пошёл дождь но у Карла не было дождя . Все кто работал у всех был зонт они его делали а карл нет. Он хотел попросить но ему никто не давал. И он решил его украсть. Он схватил его у маравьеда но муравьед не отдавал тогда муравей убежал и начал плакать.вдруг к нему подлетел кролик и сказал:я дам тебе зонт но ты будешь добрым и будешь работать. Муравей согласился . Вскоре он всегда работал и помогал всем.