Придумайте сказочную историю

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Придумайте сказочную историю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил один муравей по имени карл. Он любил сидеть дома пока другие работают. Однажды когда пошёл дождь но у Карла не было дождя . Все кто работал у всех был зонт они его делали а карл нет. Он хотел попросить но ему никто не давал. И он решил его украсть. Он схватил его у маравьеда но муравьед не отдавал тогда муравей убежал и начал плакать.вдруг к нему подлетел кролик и сказал:я дам тебе зонт но ты будешь добрым и будешь работать. Муравей согласился . Вскоре он всегда работал и помогал всем.
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