Придумайте восклицательные 3 предложения , выражающие радостное удивление от так??х способностей животных к этому тексту . Лесная трОпинка уводит в чАщУ .За каждый пооворотом нежданные встречи.Над гОлОвой свИстит зОлотая иволг...

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Придумайте восклицательные 3 предложения , выражающие радостное удивление от так??х способностей животных к этому тексту . Лесная трОпинка уводит в чАщУ .За каждый пооворотом нежданные встречи.Над гОлОвой свИстит зОлотая иволга,у ноГ шуршИт ящерица.Сойка хрипло кричит,рябчик тихо стрекочет.Два дятла стучАт на бЕреза.СкрИпит старое дерЕво,качАется задетая кем-то ветка.УдИвительную лЕсную стрАну населяют удИвительные существа в перЬях и шерсти.Но сквозь заросли ты их не увидишь,потому что у лЕсных жИтелей чУткие носы и уши.Уши зайца,лося,оленя как жИвые локаторы,слуховые антеННы!Лось слышит человека за полкилометра,лИсица слышит писк мыши под снегом за триста шагов.

Автор: Гость