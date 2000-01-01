Придумать поздравление с Днем Рождения для Тайни. 6 предложений.
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Придумать поздравление с Днем Рождения для Тайни. 6 предложений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С днем рождения Тайни. желаю счастья . Ты очень красивая . Тайни ты моя самая лучшая подруга. Тайни ты самая лучшая. люблю тебя!
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