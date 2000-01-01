Задача: два катера одновременно отплыли от двух пристаней навстречу друг другу с ??динаковой собственной скоростью 42,5км/ч. Растояние между приставнями 306км. Скорость течения реки 2,5км/ч. Через сколько часов встретятся катеры?

Математика

Задача: два катера одновременно отплыли от двух пристаней навстречу друг другу с ??динаковой собственной скоростью 42,5км/ч. Растояние между приставнями 306км. Скорость течения реки 2,5км/ч. Через сколько часов встретятся катеры?

Автор: Гость