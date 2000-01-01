Задача: два катера одновременно отплыли от двух пристаней навстречу друг другу с ??динаковой собственной скоростью 42,5км/ч. Растояние между приставнями 306км. Скорость течения реки 2,5км/ч. Через сколько часов встретятся катеры?
Математика
Задача: два катера одновременно отплыли от двух пристаней навстречу друг другу с ??динаковой собственной скоростью 42,5км/ч. Растояние между приставнями 306км. Скорость течения реки 2,5км/ч. Через сколько часов встретятся катеры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость первого катера 42,5+2,5=45 км/ч скорость второго катера 42,5-2,5=40км/ч 40+45=85км/ч-скорость сближения 306/85=3,6часа-или 3 часа 36 минут
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