Помогите пожалуйста решить задания. Я несколько решила, но хочу проверить правильно ли. Буду очень благодарна. Дам 33 балла.

Геометрия

Помогите пожалуйста решить задания. Я несколько решила, но хочу проверить правильно ли. Буду очень благодарна. Дам 33 балла.

Автор: Гость