Помогите пожалуйста решить задания. Я несколько решила, но хочу проверить правильно ли. Буду очень благодарна. Дам 33 балла.
Геометрия
Помогите пожалуйста решить задания. Я несколько решила, но хочу проверить правильно ли. Буду очень благодарна. Дам 33 балла.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача №3. ∠R = 30°⇒PR = SR/sin 60° = 18/(√3/2) = 36/√3 = 12√3. В прямоугольном треугольнике гипотенуза является диаметром описанной окружности, а медиана ST - радиусом. ST =6√3. Но на чертеже записаны неправильные определения синуса 60°, но ответ верный. Задача №4. проведем еще высоту ВН. ΔCED равнобедренный, ED=12.HE = BC=4. Из треугольника АВН находим АН=ВН*tg30° = 12*√3/3 = 4√3. AD=4√3+4+12=16+4√3.
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