В 12 одинаковых пакетов рассыпали 60 кг абрикосов. Сколько таких пакетов нужно,что??ы рассыпать 45 кг абрикосов?

Математика
В 12 одинаковых пакетов рассыпали 60 кг абрикосов. Сколько таких пакетов нужно,что??ы рассыпать 45 кг абрикосов?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60 кг:12=5 кг (в 1-м пакете) 45 кг:5 кг=9 (пакетов) Ответ: чтобы рассыпать 45 кг нужно 9 таких пакетов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди все целые числа, которые можно подставить вместо m, чтобы получилось верное неравенство: |m|<5
Ответить
Математика
Сделайте таблицу к задаче . С 15 одинаковых теплиц собрали в прошлом году 450 т огурц??в . Сколько тонн огурцов собрали с тех же теплиц в этом году...
Ответить
Математика
Сделайте пожалуйста номер 3(а) и 4 Сделайте хоть одно Заранее спасибо:)))
Ответить
Математика
Решите! 45.7х+0.3х-2.4=89.6
Ответить
Математика
Ришить примеры столбиком 128928:32 394680:78 249922:62
Ответить