В 12 одинаковых пакетов рассыпали 60 кг абрикосов. Сколько таких пакетов нужно,что??ы рассыпать 45 кг абрикосов?
Математика
В 12 одинаковых пакетов рассыпали 60 кг абрикосов. Сколько таких пакетов нужно,что??ы рассыпать 45 кг абрикосов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60 кг:12=5 кг (в 1-м пакете) 45 кг:5 кг=9 (пакетов) Ответ: чтобы рассыпать 45 кг нужно 9 таких пакетов
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