Сделайте таблицу к задаче . С 15 одинаковых теплиц собрали в прошлом году 450 т огурц??в . Сколько тонн огурцов собрали с тех же теплиц в этом году , если урожай с каждой теплицы повысился на 5 ц ?

Математика

Сделайте таблицу к задаче . С 15 одинаковых теплиц собрали в прошлом году 450 т огурц??в . Сколько тонн огурцов собрали с тех же теплиц в этом году , если урожай с каждой теплицы повысился на 5 ц ?

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