Сделайте таблицу к задаче . С 15 одинаковых теплиц собрали в прошлом году 450 т огурц??в . Сколько тонн огурцов собрали с тех же теплиц в этом году , если урожай с каждой теплицы повысился на 5 ц ?
Математика
Сделайте таблицу к задаче . С 15 одинаковых теплиц собрали в прошлом году 450 т огурц??в . Сколько тонн огурцов собрали с тех же теплиц в этом году , если урожай с каждой теплицы повысился на 5 ц ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*15=75 огурцов добавилось 450+75=525 огурцов собрали
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