Запиши слова разделяя их для переноса петелька бельчонок лужайка зверьки чайка т??ойка мойте объезд

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Запиши слова разделяя их для переноса петелька бельчонок лужайка зверьки чайка т??ойка мойте объезд
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пе-тель-ка бель-чонок лу-жай-ка зверь-ки чай-ка трой-ка мой-те объ-езд
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