Как и где зимуют разные млекопитающие?

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Бурые медведи в берлогах, чёрные- в больших дуплах. Летучие мыши в дуплах или пещерах. Большинство млекопитающих зимует в норах. В период подготовки к зимовке млекопитающие усиленно питаются, накапливая жировые запасы. Периоду зимовки предшествует зимняя линька. Некоторые млекопитающие (заяц-беляк, горностай, песец) при этом могут изменять окраску шерсти на белую, делающую их малоза­метными на фоне снега. Многие млекопитающие, активные зимой, запасают на этот период корм. Например, лесная мышь и полевки запасают в норах до 10 кг пи­щи. Обитатели высокогорных альпийских лугов — небольшие зверьки пищухи (отряд Зайцеобразные) запасают на зиму стожки сена массой до 20 кг. Белки запасают в дуплах, в почве и под опавшей листвой же­луди и орехи, а также развешивают на ветвях деревьев грибы. Интерес­но, что пользуется этими запасами не только животное, которое их сделало, но и другие особи вида. Запасают пищу и некоторые хищные млекопитающие. Например, ласки и горностаи прячут подо льдом мы­шей и полевок, черные хорьки — лягушек, норки — рыбу. Период зимовки. Зимуют млекопитающие по-разному. Одни виды впадают в спячку, другие — сохраняют активность на протяжении всей зимы. При этом некоторые виды мигрируют в местности с более благо­приятными условиями (некоторые летучие мыши и олени). Во время спячки животные живут за счет накопленных питательных веществ (жировых запасов). Спячка позволяет переживать периоды неблагоприятных условий (высоких или низких температур, недостатка пищи и т.д.). У некоторых видов млекопитающих спячка может преры­ваться из-за резких изменений условий обитания. Например, во время длительной оттепели животные выходят из убежищ и активно ищут пищу (бурый медведь, енотовидная собака, суслики). У других животных (например, ежа обыкновенного) спячка непрерывная.