В двух цистернах было 120 т нефти. Когда из одной цистерны взяли 35 т 600 кг нефти, а из ??ругой - 46 т 400 кг нефти, в обеих цистернах нефти осталось поровну. Сколько нефти было в каждой из цистерн первоначально?

Математика

В двух цистернах было 120 т нефти. Когда из одной цистерны взяли 35 т 600 кг нефти, а из ??ругой - 46 т 400 кг нефти, в обеих цистернах нефти осталось поровну. Сколько нефти было в каждой из цистерн первоначально?

Автор: Гость