В двух цистернах было 120 т нефти. Когда из одной цистерны взяли 35 т 600 кг нефти, а из ??ругой - 46 т 400 кг нефти, в обеих цистернах нефти осталось поровну. Сколько нефти было в каждой из цистерн первоначально?
Математика
В двух цистернах было 120 т нефти. Когда из одной цистерны взяли 35 т 600 кг нефти, а из ??ругой - 46 т 400 кг нефти, в обеих цистернах нефти осталось поровну. Сколько нефти было в каждой из цистерн первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35 т 600 кг=35,6 тн 46 т 400 кг=46,4 тн (120-35,6-46,4):2=19 т нефти стало в каждой цистерне 19+35,6=54,6 тн нефти было в 1-й цистерне изначально 19+46,4=65,4 тн нефти было в 2-й цистерне изначально
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Некоторые цифры надо вычеркнуть чтобы из числа 25814093 получить самое наименьшее из возможных трёхзначное число . Какое число получится?
Математика
Скорость вертолета в 6 раз больше скорости машины. Вертолет пролетел за 2 ч. на 510 км. больше, чем машина проехала за это же время. Найти скорость...