Чему равен периметр пруда квадратной формы если длина стороны 6 метров
Математика
Чему равен периметр пруда квадратной формы если длина стороны 6 метров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина (ширина и высота) - 6 метров 6 * 6 * 6 = 36 * 6 = 216 сантиметров кубических (см^3).
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