Задача: среднее арефметическое двух чисел равно 9,6 Одно из них в 2,2 раза больше дру??ого, найдите меньшее число
Математика
Задача: среднее арефметическое двух чисел равно 9,6 Одно из них в 2,2 раза больше дру??ого, найдите меньшее число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одно число х, тогда второе 2,2х. (х+2,2х)/2=9,6 3,2х=19,2 х=6 первое число равно 6, а второе 6*2,2=13,2
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