Задача: среднее арефметическое двух чисел равно 9,6 Одно из них в 2,2 раза больше дру??ого, найдите меньшее число

Математика

Задача: среднее арефметическое двух чисел равно 9,6 Одно из них в 2,2 раза больше дру??ого, найдите меньшее число

Автор: Гость