Разобрать слово по составу производить,непроизносимый

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Приставка - НЕ; корень - ПРОИЗНОС; суффикс - ИМ; окончание - ЫЙ; Основа слова: НЕПРОИЗНОСИМ Вычисленный способ образования слова: Приставочно-суффиксальный или префиксально-суффиксальный ¬ - НЕ; ∩ - ПРОИЗНОС; ∧ - ИМ; ⏰ - ЫЙ; Слово Непроизносимый содержит следующие морфемы или части:¬ приставка (1): НЕ;∩ корень слова (1): ПРОИЗНОС;∧ суффикс (1): ИМ;⏰ окончание (1): ЫЙ;