Разобрать слово по составу производить,непроизносимый

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Разобрать слово по составу производить,непроизносимый
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставка - НЕ; корень -  ПРОИЗНОС; суффикс -  ИМ; окончание -  ЫЙ;  Основа слова:  НЕПРОИЗНОСИМ Вычисленный способ образования слова: Приставочно-суффиксальный или префиксально-суффиксальный ¬ -  НЕ; ∩ -  ПРОИЗНОС; ∧ -  ИМ; ⏰ -  ЫЙ;  Слово Непроизносимый содержит следующие морфемы или части:¬ приставка (1): НЕ;∩ корень слова (1): ПРОИЗНОС;∧ суффикс (1): ИМ;⏰ окончание (1): ЫЙ;
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