Дети идут в школу. Они строятся парами перед дверью класса. Днем ученики выходят и?? школы. Перед школой большой сад. Вопрос:найти слово с безударным гласным, который можно проверить. запишите проверочное слово

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Дети идут в школу. Они строятся парами перед дверью класса. Днем ученики выходят и?? школы. Перед школой большой сад. Вопрос:найти слово с безударным гласным, который можно проверить. запишите проверочное слово

Автор: Гость