Придумать Сложно Подченёные Предложения с местоимениями:ничего,некого,ничьего,н??кем

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Придумать Сложно Подченёные Предложения с местоимениями:ничего,некого,ничьего,н??кем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я вчера нечего не делал,я сегодня не кого не бил,я в вчера ни кем не гордился
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