Приготовьте рассказ о животном мире жарких районов.

Окружающий мир
Приготовьте рассказ о животном мире жарких районов.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Живая и неживая природа  Окружающий мир – это живая, неживая природа и рукотворный мир.  Природа – это то, что нас окружает и возникло без участия человека.  Живая природа – это живые существа (животные, человек и растения) . Они дышат, питаются, растут, размножаются и умирают.  Живая и неживая природа тесно связана между собой.  К неживой природе относятся явления природы – все изменения, происходящие в природе. Они бывают сезонными, летом идёт дождь, зимой – снег, осенью – листопад, весной – капель. Также к неживой природе относятся и сами времена года, и конечно – солнце, воздух и вода.  Живые существа не могут жить без света и тепла исходящего от солнца, без воздуха и воды. Значит, живая природа не может жить без неживой природы.  Это мы готовили вчера для ребёнка, 1 класс, рассказ о живой и неживой природе.  Может натолкнёт на нужные мысли
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