Приготовьте рассказ о животном мире жарких районов.

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Живая и неживая природа Окружающий мир – это живая, неживая природа и рукотворный мир. Природа – это то, что нас окружает и возникло без участия человека. Живая природа – это живые существа (животные, человек и растения) . Они дышат, питаются, растут, размножаются и умирают. Живая и неживая природа тесно связана между собой. К неживой природе относятся явления природы – все изменения, происходящие в природе. Они бывают сезонными, летом идёт дождь, зимой – снег, осенью – листопад, весной – капель. Также к неживой природе относятся и сами времена года, и конечно – солнце, воздух и вода. Живые существа не могут жить без света и тепла исходящего от солнца, без воздуха и воды. Значит, живая природа не может жить без неживой природы. Это мы готовили вчера для ребёнка, 1 класс, рассказ о живой и неживой природе. Может натолкнёт на нужные мысли