Примеры 39:3•4= 100-3•4= 84-(48+26)= 64:2•3= 6•9+48:6= 23+(75-48)= 48:4•8= 66:3•2-5= 53-(53-40)= Задача Цена билета 78 р. пассажир отдал в кассу 100 р. для покупки 1 билета. Сколько сдачи он должен получить?

Математика

Примеры 39:3•4= 100-3•4= 84-(48+26)= 64:2•3= 6•9+48:6= 23+(75-48)= 48:4•8= 66:3•2-5= 53-(53-40)= Задача Цена билета 78 р. пассажир отдал в кассу 100 р. для покупки 1 билета. Сколько сдачи он должен получить?

Автор: Гость