Принадлежит ли графику функции у=8х-14 А(-1;-6)

Алгебра
Принадлежит ли графику функции у=8х-14 А(-1;-6)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=8x-14 A(-1;-6) чтобы проверить, принадлежит точка графику или нет, надо подставить ее координаты  в уравнение функции. Если равенство получается верное, то принадлежит, если нет- нет. -6=8*(-1)-14 -6=-8-14 -6≠-22  получили неверное равенство. Точка не принадлежит графику.
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