Принадлежит ли графику функции,заданной формулой y=x+1 точки A(-5;-4) B(-0.3;0.7)C(-1.2;0.2)?

Гость: Гость:

Подставляем в формулу у=х+1 координаты "х" каждой точки и проверяем совпадает ли результат со значениями координаты "у" заданной точки, если они совпадают, точка принадлежит графику, если нет - не принадлежит А(-5;-4) у= -5 +1= -4, -4=-4 - принадлежит. В( -0,3;0,7) у= -0,3+1=0,7, 0,7=0,7 - принадлежит. С( -1,2;0,2 ) у= -1,2+1= -0,2, -0,2 не равно 0,2 не принадлежит. Вот как-то так.