Принадлежит ли графику функции,заданной формулой y=x+1 точки A(-5;-4) B(-0.3;0.7)C(-1.2;0.2)?

Алгебра
Принадлежит ли графику функции,заданной формулой y=x+1 точки A(-5;-4) B(-0.3;0.7)C(-1.2;0.2)?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставляем в формулу у=х+1 координаты "х" каждой точки и проверяем совпадает ли результат со значениями координаты "у" заданной точки, если они совпадают, точка принадлежит графику, если нет - не принадлежит А(-5;-4)   у= -5 +1= -4,   -4=-4  - принадлежит. В( -0,3;0,7)    у= -0,3+1=0,7, 0,7=0,7  - принадлежит. С( -1,2;0,2 )   у= -1,2+1= -0,2,  -0,2 не равно 0,2    не принадлежит.  Вот как-то так.     
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разберите письменно просто напишите после каждого предложения в скобках синтакс??ческий разбор ну типо там невосклицатильное и еще что то 1.Над М...
Ответить
Математика
паж решите 1+5+90+47589+68373=
Ответить
Русский язык
Выполнить фонетический разбор слова идем
Ответить
Русский язык
Парнве сенонемв с одним корнем
Ответить
Математика
Помогите плиз 599 600
Ответить