Принято считать, что мальчики более смелые, чем девочки. Согласитесь с этим мнением или опровергни его. Ответ потверди примерами.

Обществознание
Принято считать, что мальчики более смелые, чем девочки. Согласитесь с этим мнением или опровергни его. Ответ потверди примерами.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Неважно кокого ты пола,главное каков твой характер. Например:Иногда на амереканские горки(страшные)мальчики бояться идти,а девочки с удовольствием катаются.(Жизненный пример)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите номер 5 и сост. уравнение
Ответить
Русский язык
Марфологический разбор существительного находить дорогу
Ответить
Математика
|а|+|б| при а=9,3;б=-7,1
Ответить
Русский язык
Корень в слове барсук
Ответить
Русский язык
Составить предложения используя слово (золотое)
Ответить