Принято считать, что мальчики более смелые, чем девочки. Согласитесь с этим мнением или опровергни его. Ответ потверди примерами.
Обществознание
Принято считать, что мальчики более смелые, чем девочки. Согласитесь с этим мнением или опровергни его. Ответ потверди примерами.
Ответ(ы):
Гость:
Неважно кокого ты пола,главное каков твой характер. Например:Иногда на амереканские горки(страшные)мальчики бояться идти,а девочки с удовольствием катаются.(Жизненный пример)
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