Принято считать, что мальчики более смелые, чем девочки. Согласитесь с этим мнением или опровергни его. Ответ потверди примерами.

Обществознание

Принято считать, что мальчики более смелые, чем девочки. Согласитесь с этим мнением или опровергни его. Ответ потверди примерами.

Автор: Гость