Принося жертвы идолам своих богов славяне молили бога грома и молний Петруна о чё??? бога Солнца Хорса о чём? богинь плодородия Рожаниц-об чём помогите срочно!

Окружающий мир
Принося жертвы идолам своих богов славяне молили бога грома и молний Петруна о чё??? бога Солнца Хорса о чём? богинь плодородия Рожаниц-об чём помогите срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
бога грома и молнии Перуна о дожде, бога Солнца Хорса о ТЕПЛЕ , богинь плодоридия Рожаниц-об урожае
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