Принося жертвы идолам своих богов славяне молили бога грома и молний Петруна о чё??? бога Солнца Хорса о чём? богинь плодородия Рожаниц-об чём помогите срочно!

Окружающий мир

Принося жертвы идолам своих богов славяне молили бога грома и молний Петруна о чё??? бога Солнца Хорса о чём? богинь плодородия Рожаниц-об чём помогите срочно!

Автор: Гость