Садовник сажает тюльпаны,делая клумба в форме квадрата. он уже засадил клумба 4*4. сколько еще тюльпано в нужно посадить чтобы получилась клумба 5*5? сколько чтобы получилась клумба размером 6*6?

Математика
Садовник сажает тюльпаны,делая клумба в форме квадрата. он уже засадил клумба 4*4. сколько еще тюльпано в нужно посадить чтобы получилась клумба 5*5? сколько чтобы получилась клумба размером 6*6?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Для того чтобы получилась клумба 5*5 надо ещё 9 тюльпанов. Для того чтобы получилась клумба 6*6 надо ещё 20 тюльпанов
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