Садовник сажает тюльпаны,делая клумба в форме квадрата. он уже засадил клумба 4*4. сколько еще тюльпано в нужно посадить чтобы получилась клумба 5*5? сколько чтобы получилась клумба размером 6*6?

Математика

Садовник сажает тюльпаны,делая клумба в форме квадрата. он уже засадил клумба 4*4. сколько еще тюльпано в нужно посадить чтобы получилась клумба 5*5? сколько чтобы получилась клумба размером 6*6?

Автор: Гость