2 предложения со словами артиллерия и баррикада
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2 предложения со словами артиллерия и баррикада
Ответ(ы):
Гость:
1)В бой вступила тяжёлая артиллерия. Наша артиллерия была полностью разгромлена. 2)Баррикада, не выдержав напора, с тяжёлым грохотом свалилась в обрыв. Все заняли свои позиции у баррикад.
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Выполните действия: а)3/8-1/7 , б)11/80-11/90,в)5/3-4/9 г)6-2 целых 13/18 ,д)23/25-11/15,е)8целых 1/8 - 3целых 1/9
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