2 предложения со словами артиллерия и баррикада

Гость: Гость:

1)В бой вступила тяжёлая артиллерия. Наша артиллерия была полностью разгромлена. 2)Баррикада, не выдержав напора, с тяжёлым грохотом свалилась в обрыв. Все заняли свои позиции у баррикад.