Выполните действия: а)3/8-1/7 , б)11/80-11/90,в)5/3-4/9 г)6-2 целых 13/18 ,д)23/25-11/15,е)8целых 1/8 - 3целых 1/9

Гость: Гость:

А)3/8-1/7=21/56-8/56=13/56 б) 11/80-11/90=990/7200-880/7200=99/720-88/720=11/720 в) 5/3-4/9=15/9-4/9=11/9=1 целая 2/9 г) 6-2 целых 13/18=5 целых 18/18-2 целых 13/18=3 целых 5/18 д) 23/25-11/15=345/375-250/375=95/375=19/75 е) 8целых 1/8 - 3целых 1/9=8 целых 9/72-3 целых 8/72=5 целых 1/72