УЗНАЙ ОБЬЕМ (Н.У.) КИСЛОРОДА ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 160 Г. ОКСИДА МЕДИ (II)
Химия
УЗНАЙ ОБЬЕМ (Н.У.) КИСЛОРОДА ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 160 Г. ОКСИДА МЕДИ (II)
Ответ(ы):
Гость:
xL 160g 2CuO+O2=2CuO 22.4L 160g x=22.4·160/160=22.4L
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