УЗНАЙ ОБЬЕМ (Н.У.) КИСЛОРОДА ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 160 Г. ОКСИДА МЕДИ (II)

Химия
УЗНАЙ ОБЬЕМ (Н.У.) КИСЛОРОДА ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 160 Г. ОКСИДА МЕДИ (II)
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Ответ(ы):
Гость:
             xL    160g 2CuO+O2=2CuO             22.4L  160g x=22.4·160/160=22.4L
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