Найдите в толковам словаре 2-3 слова имеющие перенос значения
Русский язык
Найдите в толковам словаре 2-3 слова имеющие перенос значения
Ответ(ы):
Гость:
Ручка рука и ручка мышка компьютерная и мышь
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