Найдите в толковам словаре 2-3 слова имеющие перенос значения

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Найдите в толковам словаре 2-3 слова имеющие перенос значения
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Ответ(ы):
Гость:
Ручка рука и ручка  мышка компьютерная и мышь
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