Что лишнее: налим,сом,скат,дельфин; коза,бык,овца,корова; пишуха,муха,пчелка,комар; рысь,шакал,лев,гепард; лось,антилопа,як,панда; песец,рысак,соболь,белка; козодой,коза,корова,косуля; орел,сокол,скопа,малиновка;

Окружающий мир
Что лишнее: налим,сом,скат,дельфин; коза,бык,овца,корова; пишуха,муха,пчелка,комар; рысь,шакал,лев,гепард; лось,антилопа,як,панда; песец,рысак,соболь,белка; козодой,коза,корова,косуля; орел,сокол,скопа,малиновка;
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)Дельфин,2)бык,4)шакал,5)панда,6)рысак,8)малиновка.
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