Сочинение моя любимая книга про животных

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Я очень люблю читать и моя любимая книга про животных "Я познаю мир".В ней описывают разных животных-это:тигры,медведи,леопарды,и многие хищные животные.Этот том посвящен многообразию удивительного животного мира. Большинство статей снабжены прекрасными иллюстрациями. В этой книге можно встретиться с гигантами и карликами, самыми быстрыми летунами, чемпионами по... закапыванию, причудливыми, редкими, отвратительными и красивейшими животными. Иллюстрированная энциклопедия познакомит вас со многими экзотическими животными, а старые знакомые предстанут в необычном свете.Я думаю эта книга понравится многим ,ведь в ней столько всего интересного,советую почитать