В альбоме 11 свободных страниц. В него рассказывать 70 открыток, по 6 открыток на каж??ой страницу. Сколько открыток не поместится в альбом?
Математика
В альбоме 11 свободных страниц. В него рассказывать 70 открыток, по 6 открыток на каж??ой страницу. Сколько открыток не поместится в альбом?
Ответ(ы):
Гость:
11*6=66 70-66=4 Ответ:4 открытки не вошли в альбом. Как я поняла.
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