В альбоме 11 свободных страниц. В него рассказывать 70 открыток, по 6 открыток на каж??ой страницу. Сколько открыток не поместится в альбом?

Математика

В альбоме 11 свободных страниц. В него рассказывать 70 открыток, по 6 открыток на каж??ой страницу. Сколько открыток не поместится в альбом?

Автор: Гость