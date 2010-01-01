Составить предложение по теме подарок маме
Русский язык
Составить предложение по теме подарок маме
Ответ(ы):
Гость:
Большой красивый букет из 101 алой розы я подарю своей любимой мамочке на 8 марта.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Поле 54га засеяли картофелем,капустой и морковью в отношении 3:2:4,Какая площадь отв??дена под морковь?
История
На этой картине в суриков изобразил одно из самых драмматических событий допетро??ской руси 17века, А) БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА Б) ПОКОРЕНИЕ СИБИРИ ЕРМАКОМ...
Математика
Русский язык