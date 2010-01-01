Составить предложение по теме подарок маме

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Составить предложение по теме подарок маме
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Большой красивый букет из 101 алой розы я подарю своей любимой мамочке на 8 марта.
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