Поле 54га засеяли картофелем,капустой и морковью в отношении 3:2:4,Какая площадь отв??дена под морковь?
Математика
Поле 54га засеяли картофелем,капустой и морковью в отношении 3:2:4,Какая площадь отв??дена под морковь?
Ответ(ы):
Гость:
3х+2х+4х=54 9х=54 х=6 Морковь=4х=24га
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
На этой картине в суриков изобразил одно из самых драмматических событий допетро??ской руси 17века, А) БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА Б) ПОКОРЕНИЕ СИБИРИ ЕРМАКОМ...
Математика
Русский язык
Қазақ тiлi
Ханшатыр Астана Қаласында. Ол 2010 жылы ашылды. "Ханшатыр" - Қазақстанның жаңа нысаны. Архитекторы - Норман Фостер. Биіктігі - 150 метр. Ханшатырда...
Математика