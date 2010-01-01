Поле 54га засеяли картофелем,капустой и морковью в отношении 3:2:4,Какая площадь отв??дена под морковь?

Математика

Поле 54га засеяли картофелем,капустой и морковью в отношении 3:2:4,Какая площадь отв??дена под морковь?

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