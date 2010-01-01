На этой картине в суриков изобразил одно из самых драмматических событий допетро??ской руси 17века, А) БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА Б) ПОКОРЕНИЕ СИБИРИ ЕРМАКОМ В) Утро стрелецкой казни D) Переход суворова через альпы
История
На этой картине в суриков изобразил одно из самых драмматических событий допетро??ской руси 17века, А) БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА Б) ПОКОРЕНИЕ СИБИРИ ЕРМАКОМ В) Утро стрелецкой казни D) Переход суворова через альпы
Ответ(ы):
Гость:
Как бы это и есть БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА
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