На этой картине в суриков изобразил одно из самых драмматических событий допетро??ской руси 17века, А) БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА Б) ПОКОРЕНИЕ СИБИРИ ЕРМАКОМ В) Утро стрелецкой казни D) Переход суворова через альпы

История
На этой картине в суриков изобразил одно из самых драмматических событий допетро??ской руси 17века, А) БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА Б) ПОКОРЕНИЕ СИБИРИ ЕРМАКОМ В) Утро стрелецкой казни D) Переход суворова через альпы
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Гость:
Как бы это и есть БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА
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