Поговорим... поспорим... Ответьте на вопросы и обоснуйте свой ответ.

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Поговорим... поспорим... Ответьте на вопросы и обоснуйте свой ответ.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
С 4 класса пора детям объяснять происхождение экомоники что она нам даёт. Без экономических знаний прожить нельзя потому что всё стоит на экономике. Если не знать об экономике можно не знать об обмене про закупки и т.п.
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