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Поговорим... поспорим... Ответьте на вопросы и обоснуйте свой ответ.
Ответ(ы):
Гость:
С 4 класса пора детям объяснять происхождение экомоники что она нам даёт. Без экономических знаний прожить нельзя потому что всё стоит на экономике. Если не знать об экономике можно не знать об обмене про закупки и т.п.
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