Пожалуйста решите от 3 - 5 номера!
Математика
Пожалуйста решите от 3 - 5 номера!
Ответ(ы):
Гость:
Я смогла только 3 и 4. прокомментируйте пожалуйста правильно или нет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Поле 54га засеяли картофелем,капустой и морковью в отношении 3:2:4,Какая площадь отв??дена под морковь?
История
На этой картине в суриков изобразил одно из самых драмматических событий допетро??ской руси 17века, А) БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА Б) ПОКОРЕНИЕ СИБИРИ ЕРМАКОМ...
Математика
Русский язык