Пожалуйста решите от 3 - 5 номера!

Математика
Пожалуйста решите от 3 - 5 номера!
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Гость:
Я смогла только 3 и 4. прокомментируйте пожалуйста правильно или нет
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