Мини сочинение на тему "К добру и злу не будем равнодушны". СРОЧНО!!!
Литература
Мини сочинение на тему "К добру и злу не будем равнодушны". СРОЧНО!!!
Ответ(ы):
Гость:
К добру нужно относится с увожением и не отвечать злу также. На пример: тебя ударил мальчик и ты ему в ответ также, и начнётся драка. Если ты не будеш обращать внимание тогда он отстанет. Когда тебе делают что-то хорошие ты должен скозать спасибо. Если не ответиш тот человек обидется. Вот по этому нужно обращоть внимание на добро, а не на зло.
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