Одна из актуальнейших проблем современного автомобилестроения- создание автомобилей с электродвигателями , которые заменили бы экологически "грязные " машины с двигателями внутреннего сгорания .Использование аккамуляторов в эле...

Физика
Одна из актуальнейших проблем современного автомобилестроения- создание автомобилей с электродвигателями , которые заменили бы экологически "грязные " машины с двигателями внутреннего сгорания .Использование аккамуляторов в электромобилях создает множество проблем которые до сих пор ещё до конца не решены. Подумаете и предположите , в чем состоят эти проблемы .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Естественно Одна из главных проблем, это то, что нельзя совершать дальние поездки  без подзарядки аккумуляторов,2 Отсутствие сети станций подзарядки, Даже если токовая имеется то время затрачиваемое подзарядку аккум. довольно таки большое, в отличие от заправки классического  автомобиля. Ну и конечно же цена электромобиля намного выше чем  у простого авто
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