Допишите ур-е реакций: 1) Al + O2 2) Al + Br
Химия
Допишите ур-е реакций: 1) Al + O2 2) Al + Br
Ответ(ы):
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1)4Al+3O2->2Al2O3 2)3Al+3Br2->2AlBr3
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