Напишите определение терминам!!!!!!!!!!!!! помогите пожалуйста!

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Автотрофы- организмы, использующие неорганические в-ва и создающие из них органические. (Растения, хемосинтетики) Гетеротрофы-организмы использующие уже готовые органические соединения. Сапртрофы- это гетеротрофы, использующие преимущественно мертвые остатки. Например, люди и сапротрофные бактерии. Паразиты-геторотрофы, живущие за счет другого организма, т.е. питается готовыми органическими соединениями, который создает хозяин паразита. Мицелий-вегетативное тело грибов и аскомицетов Симбиоз-форма отношений, в которой оба организма получают выгоду . Микориза-симбиоз между грибами и растениями, когда мицелий гриба связывается с корнями высших растений( азотофиксирующие бактерии и бобовые)