Природа и использование атлантического океана
География
Природа и использование атлантического океана
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В Атлантическом океане представлены все виды хозяйственной деятельности человека на морских акваториях. Среди них наибольшее значение имеютморской транспорт, затем — подводная добыча нефти и газа, только потом — вылов и использование биологических ресурсов.На берегах Атлантики размещается более 70 приморских стран с населением свыше 1,3 млрд. человек. Через океан проходят многие трансокеанические маршруты с крупными объемами грузовых и пассажирских перевозок. На побережьях океана и его морей расположены наиболее значительные по грузообороту порты мира.
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