Прислів'я про книгу на українській мові з літературного читання
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Прислів'я про книгу на українській мові з літературного читання
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книга вчить, як на світі жить) Книжка ростить людину))
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