Приведите дробь 2/3 к знаменателю: а)12 б)15 в)36

Математика
Приведите дробь 2/3 к знаменателю: а)12 б)15 в)36
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2/3=(2*4)/(3*4)=8/12 2/3=(2*5)/(3*5)=10/15 2/3=(2*12)/(3*12)=24/36
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