Приведите к общему наименьшему знаменателю 8/33 и9/78
Математика
Приведите к общему наименьшему знаменателю 8/33 и9/78
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того, чтобы найти наименьший общий знаменатель, надо найти наименьшее общее кратное. 8/33 9/77 НОК 33 и 77 33=3*11 77=7*11, значит, НОК- 3*7*11=231, значит 8*7, а 9 на 3 и получим дроби 56/231 и 27/231
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