Перевести "он-хороший врач" на английский

Английский язык
Перевести "он-хороший врач" на английский
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Автор: Гость
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Гость:
Должно быть вроде так He-good doctor
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