О чём сказка "Чёрная курица, или Подземные жители."? ( Антоний Погорельский )

Гость: Гость:

Одному мальчику очень нравилась чёрная курица. Один раз курицу хотели убить но мальчик вступился за неё. И она провила его в подземное царство и дала ему кольцо сказала ему чтобы он некому об этом не говорил но мальчик рассказал и всему царству пришлось уйти. Мораль сказки такова что если ты дал обищание то эго надо держать.