О чём сказка "Чёрная курица, или Подземные жители."? ( Антоний Погорельский )

Литература
О чём сказка "Чёрная курица, или Подземные жители."? ( Антоний Погорельский )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одному мальчику очень нравилась чёрная курица. Один раз курицу хотели убить но мальчик вступился за неё. И она провила его в подземное царство и дала ему кольцо сказала ему чтобы он некому об этом не говорил но мальчик рассказал и всему царству пришлось уйти. Мораль сказки такова что если ты дал обищание то эго надо держать.
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