Отметь словосочетания, в которых причастие является зависимым словом вариантов залетевшим снегом вьющимся из-под Земли
Русский язык
Отметь словосочетания, в которых причастие является зависимым словом вариантов залетевшим снегом вьющимся из-под Земли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снегом(каком?)залетевшем, вьющимися(из-под чего?) из-под Земли.
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