Отметь словосочетания, в которых причастие является зависимым словом вариантов залетевшим снегом вьющимся из-под Земли

Русский язык
Отметь словосочетания, в которых причастие является зависимым словом вариантов залетевшим снегом вьющимся из-под Земли
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снегом(каком?)залетевшем, вьющимися(из-под чего?) из-под Земли.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение 10целых 5 8 -икс =7 целых 3 5
Ответить
Математика
з першої ділянки зібрали 40 динь а з другої п яту чястину скильки всього зібрали ди??ь з двох ділянок
Ответить
Математика
Номер 4 буква Б помогите
Ответить
Литература
1) что такое воспитание кокова его цель ? 2) что такое образование кокова его цель? 3)??то важнее воспитание или образование?
Ответить
Математика
Мастер и два его помощника шили рукавицы старший помощник шил два раза быстрее че?? младший а мастер шил в 5 раз быстрее младшего помощника сколько...
Ответить